Swimalvestêdetocht Maarten van der Weijden 2020 giet net troch

Ons land is getroffen door het coronavirus. Een virus dat verdrietig genoeg al heel veel mensen het leven heeft gekost. Voor duizenden mensen is het nu nog onzeker of zij dit zullen overleven. Het heeft ervoor gezorgd dat het leven van iedereen in ons land, in de wereld, op zijn kop staat.

Dat is niet alleen nu zo, dat zal ook deze zomer nog zo zijn. Zelfs als het virus dan hopelijk onder controle is. Mensen hebben hun dierbaren verloren. Zijn zelf nog aan het aansterken. Of zijn aan het bijkomen van de fantastische zorg en ondersteuning die zij geleverd hebben, in welke vorm dan ook. Hoe zeer de kankerpatiënt mij ook aan het hart gaat, dat weten jullie, ik vind dat onze aandacht daar de komende maanden naar uit moet gaan. Daarnaast wil ik vrijwilligers, hulpverleners en bestuurders nu niet belasten met de organisatie van mijn tocht.

Natuurlijk heb ik overwogen om toch door te gaan. Juist nu, nu we de saamhorigheid die ons land kenmerkt en die ik de afgelopen jaren mocht ervaren, zo hard nodig hebben. Maar eerlijk gezegd, ik hoop dat die er alsnog zal zijn, maar gericht op al die mensen die direct of indirect met corona te maken hebben (gehad). Daarmee ben ik de kankerpatiënten niet vergeten. Integendeel. Ik realiseer mij dat de druk die corona op onze gezondheidszorg heeft gelegd, ook voor hen heftig is geweest. Omdat bijvoorbeeld een behandeling of operatie moest worden uitgesteld. Omdat je misschien je dierbaren niet kon zien in een toch al zware periode. Of zelfs een dierbare niet kon steunen in de laatste fase van zijn of haar leven. Dat raakt mij diep.

Ik ben dan ook zeker aan het denken hoe ik mensen die met kanker te maken hebben (gehad), kan blijven ondersteunen. Ik laat niet los. Maar in deze tijd, dit evenement, dat voelt zoals gezegd niet goed. Ik hoop op jullie begrip daarvoor.

Ik laat zeker van mij horen. In de tussentijd, wees verstandig, blijf gezond en let op elkaar.

Warme groet,

Maarten