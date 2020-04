Feilich putsjes dwaan? Ald-timmerman en sjonger Piter Wilkens wit hoe

"Doe't ik begjin jierren '80 fan skoalle kaam en as timmerman begûn, wie der ek in resesje", fertelt Piter Wilkens. Hy wurke foar in útstjoerburo en pakte safolle mooglik wurk oan. "Ik haw fan alles dien, ek wol aluminium ruten en doarren, gevels en beton. Mar ik wie in waardeleaze timmerman en dêrom bin ik muzikant wurden", laket er. No't de muzyk stilleit, is Wilkens ek thús dwaande. "Ik bin yn de tún oan de gong. Oars wie ik altyd wat oan de lette kant, mar no bin ik der betiid by mei snoeien en sa."

Net gau gau efkes wat dwaan

Kin Piter noch tips jaan oer it foarkommen fan ûngemakken by it putsje dwaan? "Betink yn it foar rêstich hoe'tst it oanpakke wolst en lês de hantliedingen goed troch. Hast alle tiid en nim dan ek de tiid dêrfoar. Even gau dit of dat dwaan, is net goed. En brûk goed ark. Minsken brûke soms masines dy't libbensgefaarlik binne. Dy brûk ik sels ek net iens as âld-timmerman. Kinst it faak ek wol dwaan mei gewoan ark lykas in seage."

Wat is wichtich yn it libben?

Piter kin him foarearst thús wol deljaan. "Ast it goed hast en bliid bist mei wêr'tst wennest, hast net safolle nedich. Der binne genôch dingen by my thús en yn de tún om my mei te fermeitsjen. Al moat dizze situaasje fansels gjin moannen duorje, oars kom ik finansjeel yn problemen." Dizze tiid makket ek romte frij om nei te tinken oer it libben, fynt Piter. "Wêr draait it om yn it libben en wat is no wol en net wichtich. En dan hawwe jo net folle nedich. No kin ik alle dagen muzyk meitsje. "