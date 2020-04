Omrop TIP: Sjoch live nei de kowedûns yn Burgum

De maitiid is wer begûn en dat betsjut dat de kij foar it earst wer nei bûten meie. Gewoanwei lûkt dan in soad publyk, mar fanwege de coronoakrisis kin dat net. Dêrom kinne je woansdei by Omrop Fryslân live sjen nei de kowedûns fan de kij fan boer Andringa yn Burgum.