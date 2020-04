Organisaasje Admiraliteitsdagen: "We witte net hoe't de wrâld der tsjin dy tiid by leit"

"We binne al fan septimber foarich jier dwaande mei it organisearjen. Wy gean mear ferplichtingen oan en der moat in momint komme dat der dúdlikheid is foar elkenien dy't derby belutsen is, benammen by dingen dy'tst ynhiere moatst. Dus dy beslissing moat no makke wurde", seit Jan Michel van der Gang, foarsitter fan de Admiraliteitsdagen.

"We witte net hoe't de wrâld der tsjin dy tiid by leit. De kâns dat grutte eveneminten dan net meie, is neffens ús hiel grut. We ha dit net samar dien, we ha dit yn oerlis dien mei oare eveneminten yn Nederlân. Wy tinke dat it net ferantwurde is om dan safolle minsken by elkoar te setten. De jubileumedysje sil in drokke edysje wurde, dus dan moatte we it ferskowe nei folgjend jier."

De organisaasje wol no net om jild freegje foar it evenemint. Van der Gang: "It is in evenemint dat sa folle jild opsmyt by sponsoaren, mar dat kinne wy no net freegje fan it bedriuwslibben. Dat hat no oare soargen." De jubileumedysje fan de Admiraliteitsdagen sil no hâlden wurde op 2, 3, 4 en 5 septimber 2021.