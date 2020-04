LIVEBLOG: Ymmuniteit tsjin firus net garandearre; Swimalvestêdetocht giet net troch

De ôfrûne 24 oeren binne der yn Fryslân gjin nije coronastjergefallen bykaam. Dat seit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân. It is foar it earst yn seis dagen dat der gjin minsken ferstoarn binne oan de gefolgen fan it coronafirus. It oantal stjergefallen stiet no op 25. Der binne wol mear nije positive tests as ea yn ien etmiel: 25.

De Graaf: "We hebben opgeschaald van 30 tests per dag naar meer dan 100 per dag. Dat betekent dat de aantallen stijgen en dat we in de loop van de week ook meer aantallen verwachten."

Neffens it RIVM binne minsken mei mylde klachten net fuortendaalks ymmún. Mar wat betsjut dat foar de fersprieding fan it firus? "Als je een nieuw virus hebt, is het lastig om op korte termijn uitspraken te doen over hoe het virus zich gaat gedragen. Mild of niet mild, daarmee is niet gezegd dat je immuun bent. Sommige virussen muteren zich in een net iets andere vorm en dan kun je het weer krijgen. Hoe dit virus zich gaat gedragen weten we nog niet", leit De Graaf út.