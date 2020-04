LIVEBLOG: "Dit is het nieuwe normaal", 27 minsken op IC's yn Fryslân

"Dizze pandemy is in krisis fan in skaal dy't we noch net kenne. Elkenien op de wrâld wurdt der op de ien of oare manier troch rekke, persoanlik ek profesjoneel", seit Robert Mardini. Hy is it haad fan it ynternasjonale Reade Krús.

Neffens him groeit de krisis rap út ta de grutste ramp sûnt de Twadde Wrâldoarloch. Dêrom moat foarkaam wurde dat it firus him ferspriedt yn konfliktgebieten, sloppewiken en oare plakken dêr't it lestich is om de fersprieding fan it firus foar te kommen.

Oer de hiele wrâld is der neffens it Reade Krús 758 miljoen euro nedich om minsken te helpen dy't it meast kwetsber binne. Yn Nederlân is oant no ta sân ton ophelle, op in spesjaal rekkeningnûmer dat foarige wike iepene is.