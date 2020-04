Coronanijs woansdei 8 april: Ymmuniteit net garandearre; Swimalvestêdetocht giet net troch

Publyk is net langer wolkom op it Bleatefuottepaad yn de Grinzer Pein. Eigener Steatsboskbehear hat besletten om it paad fan dizze woansdei ôf, ôf te sluten om't it te lestich is foar de gebrûkers fan it paad om oardel meter byelkoar wei te bliuwen.

It paad wurdt fral brûkt troch âlden mei bern. By moai waar is it in populêre attraksje. Bern kinne dan op bleate fuotten troch de modder, it wetter en it gers rinne.