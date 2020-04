Supermoanne en Fenus geane mei-inoar op: skynwerpers op de ierde

De ôfstân tusken de moanne en de ierde wie no sa'n 363.595 kilometer, gewoanwei stiet de moanne 0,1 persint fierder fuort, en dat makket in soad út. Want hy liket hjirtroch 7 persint grutter en de ljochthelderens is 14 persint mear as normaal.

Hans Molema fan de stjerrewacht yn Burgum leit út dat it in bysûndere moanne is. "Het is de eerste volle maan van de lente, die noemen we een pink moon. En dit is ook nog eens een supermoon omdat hij toevallig ook nog het dichtste bij staat. die is dus groter, dichterbij en weerkaatst meer zonlicht dan dat we normaal krijgen."

De yntinsiteit fan it ljocht sil tanimme, seit Molema: "In de loop van de nacht zal de maan alleen maar meer licht weerkaatsen. Ook omdat hij steeds hoger komt te staan, rond een uur of één-half twee."

Fenus

De moanne is net it iennige, want ek Fenus is tige helder te sjen. "Ook die wordt door de zon verlicht en staat toevallig erg dichtbij. Ik denk zo'n 68-70 miljoen kilometer hier vandaan. Dat is een aardig eindje fietsen, maar je kunt in ieder geval zeggen dat hij zo dichtbij staat dat hij in de schemering goed is te zien. En dat blijft ook nog wel even. De maan draait in 28 dagen om de aarde en Venus draait in zeven maanden om de zon. Dat loopt niet netjes synchroon. Nu kun je het beide goed zien in de avondschemering."