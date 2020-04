Risikofûns fan 1,1 miljoen foar poadiumproduksjes

Kulturele eveneminten dy't falle ûnder de flagge LF2028 kinne gebrûk meitsje fan in subsydzjeregeling, dy't de risiko's fan in mooglike tsjinfallende kaartferkeap ôfdekt. Yn totaal is der 1,1 miljoen euro beskikber foar de regeling dy't op 17 april útein sette sil.