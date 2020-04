Eksakt 75 jier lyn dat Fryske befrijing begûn: "Ze moesten eigenlijk in Drenthe landen"

It is tiisdei eksakt 75 jier lyn dat de befrijing fan Fryslân begûn. Appelskea wie it earste Fryske plak dat befrijd waard. En dat wie net troch de Ingelsen of de Kanadezen, mar troch de Frânsen. Pieter Mulder wie acht jier doe't dat barde. It stiet him allegear noch goed by. "We zaten te eten en toen zei mijn vader: 'Daar heb je ze al'", seit Mulder.