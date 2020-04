Boskmaneezje Bakkefean yn finansjele problemen: "De takomst is ûnwis"

Om de takomst oan te kinne, hat de famylje Stuiver no in crowdfundaksje opset. "We sitte no op ûngefear 500 euro en ha 10.000 nedich", begjint eigener fan de maneezje Froukje Stuiver har ferhaal. "Mar we binne ek krekt begûn." Froukje hat fiif jier lyn de maneezje kocht. De earste jierren wiene swier, mar no begûn de maneezje krekt goed te rinnen. "We ha in protte opsette moatten, mar dat slagge hieltyd better. Je bouwe fan neat dochs wat op. We seagen mei de hiele famylje út nei de takomst, mar hoe't it no komt doar ik net te sizzen."

Froukje en har famylje hoopje dat de maatregels net te lang duorje sille. "We ha al net sa grutte buffer, dus eltse moanne is eins al te lang. Mochten minsken in goed idee ha, stypje ús dan asjebleaft."