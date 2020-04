Heidehipper komt nei 20 jier mooglik werom nei de Schaopedobbe

In projekt fan Vogelbescherming Nederland mei keunstnêsten yn de Keale Dúnen mei Staatsbosbeheer smyt dêr genôch briedsúkses op om dy oanpak út te wreidzjen nei gebieten dy't dêr net al te fier fan ôf lizze. Dus hat It Fryske Gea mei de fûgelbeskerming aksje ûndernaam om dat foar elkoar te krijen yn twa fan harren gebieten. De heidehipper - yn it Hollânsk 'tapuit' - hat bot te lijen fan de efterútgong fan syn leefgebiet. Troch te folle stikstof groeit de heide ticht en komt iepen sân ûnder it moas te sitten. Kninen makken gewoanwei hollen dêr't de heidehipper graach yn briedt, mar dy kninen binne der ek hast net mear.

Om ûnder oare de Schaopedobbe geskikter te meitsjen, is dêr wat oan dien. It natuergebiet is iepener makke troch de beamkes en strûken fuort te heljen. En op plakken is de hiele boppelaach der ôf helle wêrtroch it stowende sân wer te sjen is. Dat docht ek fertuten foar oare fûgelsoarten op de heide.