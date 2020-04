Boetes foar Ljouwerters dy't net oardel meter ôfstân hâlde

De plysje krige moandeitejûn in melding fan lûdsoerlêst yn in hûs oan de Werkmanslust yn Ljouwert. Doe't plysje-aginten dêr oankamen, die boppedat bliken dat der trije manlju fiersten te ticht by elkoar sieten. It trijetal krige in proses-ferbaal en in boete fan 390 euro de man.