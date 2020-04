Supermoanne tiisdeitejûn te sjen yn Fryslân: "Dertig procent groter"

Kommende nacht is de grutste supermoanne fan dit jier te sjen. Dat betsjut dat de ôfstân tusken de moanne en de ierde 363.595 kilometer is. Ter fergeliking: gewoanwei stiet de moanne 50.000 kilometer fierder fuort. En dat makket in soad út. "Hij is wel dertig procent groter", seit Hans Molema fan stjerrewacht Burgum.