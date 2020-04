Jubileumedysje Dokkumer Admiraliteitsdagen ferskood nei takom jier

Al duorret it noch fiif moannen foardat it evenemint wêze soe, hat de organisaasje it beslút no al nommen. Se wolle net no om jild freegje foar it evenemint, wylst se noch net sizze kinne oft it wol trochgiet. Boppedat is noch net bekend hoelang't de maatregels dy't no jilde, noch fan krêft bliuwe. "Daar kunnen we niet op anticiperen."