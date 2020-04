Weidumer reedrider Tjerk de Boer nei Team IKO

De 21-jierrige De Boer ried de ôfrûne twa jier foar de ploech fan Jillert Anema. "Ik denk dat ik bij Team IKO beter tot mijn recht kom", seit er. "Het is een goede mix van korte- en langeafstandrijders. Van iemand als Jan Blokhuijsen kan ik veel leren over het allrounden. Ik wil met vooral specialiseren op de 1.500 meter."

De Boer mocht ôfrûne seizoen mei nei de wrâldbeker yn Kazachstan foar de ploege-efterfolging, nei't in tal oare riders ôfsein hiene. Op it NK Allround waard er yn 2019 sechsde en it ôfrûne seizoen achtste. De Boer makke twa jier lyn de oerstap fan shorttrack nei it langebaanriden.