Buma: net direkt boete útdiele by oertrêdzjen maatregels, earst oansprekke

Buma hat it meldpunt op 27 maart spesjaal iepenset foar meldingen dy't mei it coronafirus te krijen hawwe. "We wisten van tevoren natuurlijk niet zeker of mensen er echt gebruik van zouden maken. Maar het werkt dus wel." De meldingen dy't binnen komme, binne foar Buma net ferrassend. "De overlast die mensen melden herkennen we wel. Vooral groepen jongeren, op skatebanen, in beweegtuinen, voetbalkooien. We weten dat dat risicoplekken zijn."

Net alles is in oertrêding

Mar der komme ek meldingen binnen oer kafees of kapperssaken. Dy meie net iepen wêze, mar dat is ek net altyd it gefal. "Men is dan bijvoorbeeld aan het verbouwen, want dat doen nu veel ondernemers. Dus dan zijn er wel mensen aanwezig, maar het is dan geen overtreding."

En wêr't wol in oertrêding fêststeld wurdt, dielt hanthavening net direkt in boete út. "In principe worden de overtreders aangesproken. Tot nu toe werkt dat voldoende. Als het te veel wordt en mensen de regels aan hun laars lappen, dan moeten we harder optreden."