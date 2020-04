Kollum: "Leafde yn tiden fan corona"

Soms betinke je ris wat. In boekpresintaasje is altyd in feestje. Minsken komme del, drinke in glês of wat en ha it der even oer. In sosjaal barren dat in boartlik punt set achter in faak lange perioade fan ynspanning. Troch de bekende situaasje koe sa'n presintaasje net trochgean. Dus hie ik betocht om de boel om te draaien: as jim net by my komme kinne, kom ik nei jim ta. Dy't dat woe koe dat oanjaan.

De oprop resultearre úteinlik yn in reis fan ferskate dagen dy't my rûnom troch de provinsje brocht. 'Travels with Charley' neamde freondin Sara it, wêrby't se ferwiisde nei it reisferhaal fan John Steinbeck út 1962. Dêr siet wat yn. Want krekt as Steinbeck hie ik it foarrjocht om allegear ferskillende minsken te moetsjen en sadwaande it hiele Fryslân yn my op te nimmen.

Wat ha wy dochs in aldermachtichst moaie provinsje. Mei it ferstân witte je dat wol, mar as je oer smelle dykjes tusken mânske wetterpartijen ride, troch de bosk en troch in skitterjende biotoop as de Tsjongerfallei beseffe je: it bêste lân fan d' ierde is sa oerdreaun noch net.

Dy gewaarwurding waard fersterke troch de bysûndere tastân fan no. Alles makke in fredige yndruk. De loften wiene skjin en blau, de diken fierhinne leech, minsken stiene as stikken op in skaakboerd mei-inoar te praten yn doarp en buorskip. Rêst en kalmte hearsken, skjintme sloech foar master op. As wie de klok net in oere foarút, mar sa'n 100 jier tebek set.

Tagelyk makken sokke observaasjes my mankelyk. Want de rûnreis troch de provinsje learde my dat minsken mei bedriuwen yn 'e knipe sitte, dat noed en soarch om sike partners trochgiet, dat it net kontakt hawwe kinne mei âlden en âlderen grutte ympekt op libbens hat. It brocht my by dat wy net sûnder inoar kinne.

Dat social distancing, it sosjaal ôfstân hâlden, fysyk ôfstân hâlden neamd wurde moat. Omdat wy just ferlet fan sosjale omgong ha. De rûnreis troch alle hoeken en hernen learde my dat wy net allinne in aldermachtichst moaie provinsje ha, mar dat dy befolke wurdt troch aldermachtichst leave, bysûndere, kreative, tipelsinnige, singeliere en grutske minsken.

Friezen mei each foar in oar, mei each foar de omkriten, mei in hert foar de taal dy't foaral no bynt en ferbynt, stipet en treast jout en jin op mominten de bûsen útskuorre lit.

Dat prachtich folk, yn dat like prachtich lân yn útsûnderlike omstannichheden, sil beskreaun wurde troch Gabe Karst Markiezema. Yn in boek mei de titel: Leafde yn tiden fan corona."