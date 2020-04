Peiling: mearderheid Friezen hâldt coronamaatregels ek nei 28 april fol

Yn de fjouwer noardlike provinsjes tinkt acht prosint fan de ûnderfregen in ferlinging fan de maatregels krekt net fol te hâlden. Hast tsien prosint stiet neutraal yn in ferlinging, wylst sa'n 81 prosint fan de ûnderfregen in ferlinging wol oan kin. Yn Fryslân seit sels 82 prosint in ferlinging fan de maatregels fol te hâlden as it echt moat.

Mear finansjele soargen

It ûndersyk dat RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord ûnder de ynwenners fan sechtjin jier en âlder útfierd hawwe, lit sjen dat de maatregels fan it regear impact hawwe op húshâldens yn Noard- en East-Nederlân. Sa makket goed in tredde fan de ûnderfregen yn de fjouwer provinsjes him mear soargen oer syn of har finansjele situaasje as foar de coronakrisis.

Wat opfalt is dat jildsoargen yn de fjouwer provinsjes it meast spylje yn Oerisel. Ek Fryslân skoart relatyf heech op dizze fraach. 34,5 prosint fan de ûnderfregen yn ús provinsje makket him mear soargen oer de finansjele sitewaasje as foarhinne. Yn Drinte is dat persintaazje mar 27 persint.

Ut it ûndersyk wurdt ek dúdlik dat minsken it lestich fine om thússitte te moatten, al fine de Friezen dat flink minder lestich as de rest fan de noarderlingen. Wêr't yn Drinte, Grinslân en Oerisel sa'n 50 prosint fan de minsken oanjout it ferfelend te finen thússitte te moatten, is dat yn Fryslân mar sa'n 41 prosint.