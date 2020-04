LIVEBLOG: Wer twa minsken ferstoarn oan corona; fjouwer nije positive tests

It RIVM meldt dat der yn Nederlân de ôfrûne 24 oeren 234 minsken ferstoarn binne oan de gefolgen fan it coronafirus. Dêrmei binne der lanlik no mear as twatûzen minsken ferstoarn: 2.101. It RIVM hat 292 nije sikehûsopnames trochkrigen. Dat is heger as moandei, doe waarden der 260 meld.

Yn totaal binne der no 7.427 minsken yn sikehuzen opnaam. Hoefolle der wer ûntslein binne, hâldt it RIVM net by. It oantal positive tests naam mei 777 ta oant 19.580.