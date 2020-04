LIVEBLOG: Minder coronapasjinten yn Fryske sikehûzen; Syb van der Ploeg skriuwt spesjaal ferske

Troch de maatregels rûnom it coronafirus giet de jierlikse útfiering fan de Matthäus Passion fan it NHL Stendenkoar net troch. Yn stee dêrfan dielt it koar de fideo-opname fan de útfiering fan foarich jier online. Klaas-Wybo van der Hoek, lid fan it Kolleezje fan Bestjoer fan NHL Stenden: "Jaarlijks kijken veel mensen uit naar onze uitvoering van dit sublieme stuk van Johann Sebastian Bach. Voor deze groep én iedereen die ook mee wil meegenieten, delen we de prachtige uitvoering van vorig jaar. Want muziek brengt ons dichter bij elkaar, ook nu we even afstand moeten bewaren."

It NHL Stendenkoar bestiet benammen út studinten en meiwurkers fan NHL Stenden en in oantal fan it Fryske mbû. Se fersoargje elk jier ferskate konserten. De útfiering is op tongersdeitejûn 9 april om 19.30 oere fia de YouTube-side fan NHL Stenden te besjen en te beharkjen.