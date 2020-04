Gjin stipe foar wet ferbreedzjen slûs Koarnwertersân

It bedriuwslibben hie frege om in spesjale wet, sa't de provinsje de foech krije soe om in finansjele bydrage te freegjen oan Fryske bedriuwen dy't baat hawwe by in bredere slûs. Der wie hope dat sa'n wet genôch jild byinoar bringe koe foar it útwreidzjen fan it slûzekompleks, mar dat is dus net mooglik.

De minister en provinsje Fryslân sille wol sjen nei in oare wize om it ferbreedzjen te bekostigjen.