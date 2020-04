Fideodeiboek fan húsdokter oer thúswurkjen: "Je mist essentiële informatie over patiënten"

Hoe giet it no mei húsdokter Bart Maats? Ferline wike fertelde Maats dat hy posityf test is foar it coronafirus. Yn it ramt fan de nije rige 'Berjochten út it hert' nimt hy de takom tiid fideodeiboeken op oer syn ûnderfiningen mei it firus.

Yn syn nije vlog fertelt hy oer hoe't thúswurkjen giet.