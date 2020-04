Coronameldpunt Ljouwert: 102 meldingen yn hast oardel wike tiid

Yn hast oardel wike tiid binne der al 102 meldingen dien op it 'Meldpunt Overlast' fan de gemeente Ljouwert foar corona-oertrêdingen. Op dit meldpunt kinne minsken it by de gemeente dellizze as sy sjogge dat oare minsken harren net oan de regels hâlde. Dan giet it bygelyks om it byinoar kommen yn groepen en it net hâlden oan de 1,5 meter ôfstân.