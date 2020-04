Bedriuwswein en oanhingwein slaan om op A31 by Marsum

Op de A31 by Marsum is moandeitemiddei in bedriuwswein oer de kop slein. De oanhingwein efter de wein is losbrutsen en op de sneldyk kamen allerhanne stiennen en oar materiaal telâne. De twa minsken yn it buske binne behannele troch ambulânsepersoniel. Hoe't it krekt mei harren is, is net bekend.