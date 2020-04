Kening Willem-Alexander bellet mei Lemster skoalle: "Bliuw posityf"

"It wie spannend en relaxed, it wie in fijn petear. De kening wie ynteressearre hoe't Fryslân dizze tiid belibbet en wat we dogge. It wie hiel bysûnder, we ha wol goed in kertier belle," seit Sietske de Jong, direkteur fan de skoalle.

"Ferline jier wie al sa bysûnder dat er hjir kaam om mei de bern feest te fieren. Doe't ik freed hearde dat de kening belje soe, wie ik wol ûnder de yndruk dat de kening noch oan ús tinkt en oan de bern fan De Lemmer. Dat komt grif troch de Koningsspelen. Hy fertelde dat ien fan syn dochters har meilearlingen miste, dat dogge ús bern ek en wy misse de bern."

Foaral foar de bern yn groep 8 as it raar, as se gjin ôfskied nimme kinne mei in musical. "We hoopje dat skoalle wer iepen mei." De Jong priizget de âlden dy't de bern thús ûnderwiis jouwe. "Elk docht syn bêst, we jouwe ynstruksje en bern kinne online chatte mei elkoar."

"Ta beslút hie de kening noch in boadskip: we moatte posityf wêze en bliuwe. En dêr jou ik him gelyk yn."