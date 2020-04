Tips foar thúswurkers: tink goed om de hâlding

Ien fan harren is bygelyks Theo Bosgra fan in grutte autodealer. Hy krige rêch- en nekklachten nei in skoftsje thúswurkjen. "Ik sit op it wurk altyd yn in stoel dy't hiel krekt foar my ôfsteld is. Ek yn de auto stiet de stoel nei myn winsken. Ik moat der no oan wenne thús dat ik op in oare stoel sit te wurkjen."

Bosgra kin fuort oan de slach nei in telefoanysk petear mei Hadi Smedema. Der komme boeken op tafel om it byldskerm fan syn laptop heger te krijen en hy wurket no mei in los toetseboerd en mûs.