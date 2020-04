SportCast: "Wil de trainerscursus gaan doen door Henk en Sandor"

Tiisdei wurdt op 'e nij oerlein mei de ferskate partijen yn it betelle fuotbal. Ek Schouten hat, as oanfierder fan Cambuur, syn miening jûn. "Tot 30 juni kunnen we voetballen, daarna moet je op naar het volgende seizoen. Anders kom je daar mee in de problemen", is hoe't de West-Fries deryn stiet. Hy is noch net hûndert prosint wis dat der tiisdei ek echt dúdlikheid komt. "Elke dinsdag is volgens mij belangrijk. Ik wacht het eerst maar af, want de afgelopen drie weken is er niets uitgekomen."

Frjentsjerter Luuc Eisenga is direkteur fan NAC Breda, dat mei in perioadetitel yn 'e bûse fiifde stiet yn de earste difyzje. Hy tinkt dat nûmers ien en twa Cambuur en De Graafschap promovearje sille en hopet dat syn klup dêr ek noch foar yn oanmerking komme kin. "Als ik door mijn geel-zwarte bril kijkt: laat ons en Volendam een play-off-wedstrijd spelen om dan tegen de nummer zestien van de Eredivisie te spelen. Maar ja, het is allemaal relatief in deze tijd."