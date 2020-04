Online-edysje fan Aaipop mei Fryske muzyk op peaskemoandei

"We moasten wat betinke as altenatyf", seit foarsitter Romke Wielstra. "Want de 'pompeblêdsound' wolle wy hearre litte. Artysten kinne dêrom sels muzyk ynstjoere en wy sille dat dan op peaskemoandei útstjoere fia ús Facebookside."

Eltsenien kin meidwaan, lit Wielstra witte. Betingst is neffens him wol dat de muzyk yn it Frysk wêze moat. "Mar Ljouwerters of Biltsk kin ek." Gewoanwei binne der trije poadia op Aaipop, mei 15 artysten of bands. "No kinne wy it breder lûke om sa mear minsken in poadium te jaan."

De online-edysje begjint om 14.00 oere middeis en duorret oant 22.00 oere jûns. Wielstra: "We slute ôf mei it Frysk folksliet, dat is tradysje." Mocht der net genôch muzyk komme dan sil de organisaasje ek argyfmateriaal útstjoere fan de ôfrûne 32 edysjes.

Wa't meidwaan wol, kin muzyk ynstjoere fia de mail: ynfo@aaipop.nl. Dat moat dan fia WeTransfer. "Wa't dêr net útkomme kin, moat efkes maile. Dan helpe wy. Sa meitsje we der mei mekoar wat fan", seit de foarsitter.

It is net de earste kear dat Aaipop net trochgean kin. Ek yn 2001 wie dat sa, doe troch de gefolgen fan de tongblierkrisis.