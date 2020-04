Ferrassing foar leararen yn Bitgummole: "Us mem is gjin learkrêft, ik wol nei jim ta"

It inisjatyf is opset troch de âlden Douwina Hamstra en Piety Baarda. "De juffen en masters hienen op de ruten 'Lieve kinderen, wij missen jullie en blijf gezond' skreaun. Wy tochten dêr moatte we eins in antwurd op jaan. Doe binne we in appgroep begûn en dat is hiel grut wurden", seit Hamstra. "We misse se ek best wol. Wy dogge ús bêst, mar wy binne gjin leraren", seit se.

Op ien fan de spandoeken stiet bygelyks: 'Us mem is gjin learkrêft, ik wol wer nei jim ta'. Neist de spandoeken hingje ek t-shirts mei teksten. "Op in wyt t-shirt leuke en fleurige teksten falt natuerlik it meast op", seit Baarda.