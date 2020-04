Ljouwerter festivals hâlde hoop foar de simmer

Ek Psy Fi hâldt rekken mei dit positive senario. De organisaasje giet gewoan troch mei de tariedings, al wurdt der wol rekken hâlden mei oare senario's, sa lit Wiebe Kootstra fan Psy Fi witte. "It kin wêze dat minsken foarsichtich bliuwe en dat we in lytse fariant fan it festival hâlde. Of dat de oerheid seit dat it net kin. Of dat we it sels net ferantwurde fine om sa folle minsken út safolle ferskate lannen by elkoar te bringen."