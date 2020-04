Boargemaster Oosterman oer stekpartij Easterwâlde: "Rêst bewarje"

"It is in drama foar de famylje, ek yn de mienskip komt it hurd oan", seit Oosterman. De fertochte en it slachtoffer komme net út Easterwalde. "Mar it leit gefoelich yn de mienskip. We hâlde dat yn de gaten, ûnder oaren fia sosjale media. En we ha kontakt mei de mienskip."

Soargen oer eskalaasje hat Oosterman net. "Der binnen gjin signalen om ús soargen oer te meitsjen." Wol ropt hy eltsenien op de rêst te bewarjen.

By it stekynsidint ôfrûne sneon kaam in 44-jierrige man út Bovensmilde yn Drinte om it libben. It slachtoffer waard swierferwûne oantroffen by in tankstasjon. Hy wie der slim oan ta en ferstoar ûnderweis nei it sikehûs.