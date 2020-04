IIsfabryk De Jong's IJs sjocht winst fuortranen: "Mar we kinne wol in tik ha"

Dizze tanimming yn produksje makket it finansjeel ferlies fan de festivals lykwols net hielendal goed. De marzjes op iis dat ferkocht wurdt oan supermerken is folle leger as op it iis dat troch iiskokarren ferkocht wurdt. Dochs is De Jong in tefreden man, hy kin syn wurknimmers oan it wurk hâlde en se sille dit jier wol oerlibje. "We bestean al mear as 70 jier, dus we kinne wol in tik ha", seit De Jong.

Eventmanagers pakke yn

Wol moatte minsken somtiden oar wurk dwaan as wat se oars dogge. Sa moatte eventmanagers no ek ynpakke. Mar elkenien set de skouders der ûnder. Solidariteit is de basis yn it bedriuw. En dat jildt net allinnich foar de eigen wurknimmers. Ek sjauffeurs dy't oeral wei nei it fabryk komme, hawwe in spesjale eigen romte krigen, dêr't se nei it húske kinne of in kopke kofje pakke kinne.