Ferhuzing Sybrandy's Speelpark úteinsetten

Nei 55 jier foel yn 2019 it doek foar it park, mar noch foar de offisjele sluting wie der al in rêdingsplan opsetten om it goedkeapste attraksjepark fan Nederlân dochs iepen te hâlden. Jaarsma, eigener fan strânpaviljoen de Hege Gerzen, ferhûzet alle attraksjes en jout Sybrandy's in twadde libben oan de Iselmar.

"Dit is de earste dei fan de ferhuzing", seit de ûndernimmer. "We begjinne mei de glydbaan. In part dêrfan giet nei de Hege Gerzen, it oare part earsts nei in stielbedriuw."

'Wy kinnen trochwurkje'

It park liket al hielendal stript, mar dat is net sa. "Der is ôfrûne winter al in soad guod fuorthelle, mar de attraksjes stean der allegearre noch." Jaarsma en syn minsken hâlde harren oan de maatregels tsjin it coronafirus. "We kinne trochwurkje, mar hâlde bygelyks wol ôfstân."