Wout Zijlstra smyt de hândoek yn de ring

Wout Zijlstra, de Sterkste man fan Fryslân, slút de doarren fan syn sportskoalle. Dat makke er bekend op syn Facebookpagina. Fanwege it coronafirus hie Zijlstra de doarren al ticht dien, mar no hat er it beslút naam om ek nei 1 juny ticht te bliuwen.