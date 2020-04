Ambulânsehelikopter Waadeilannen ynset foar ferfier IC-pasjinten

De opdracht om de ambulânsehelikopter yn te setten foar ferfier fan coronapasjinten komt fan it ministearje fan VWS. It bestjoer fan RAV Fryslân, de organisaasje dy't ferantwurdlik is foar alle ambulânsesoarch yn de provinsje, begrypt neffens Verrijp dat de prioriteit yn dizze tiid giet nei it ferpleatsen fan IC-pasjinten.

"Maar we moesten wel even nadenken hoe we zorg voor de mensen op de Waddeneilanden konden borgen. Dat is gelukt."

KNRM

Ferskate helikopters wurde brûkt; dy yn Eelde en Amsterdam (as backup) binne no ek beskikber foar it gewoane pasjintenferfier. Dêrneist binne der ôfspraken mei boatferferdiers en KNRM om pasjinten fan de eilannen nei de wâl te farren.

De ambulânsehelikopter dy't brûkt wurdt foar it ferfier fan coronapasjinten nei in IC stiet no op de fleanbasis yn Ljouwert. Neffens Verrijp is der goed tocht om de feiligens fan de bemanning. Sa is der genôch ôfstân mei de pasjint oan board.