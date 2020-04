BFVW: "Us neisoargers gean gewoan it lân yn"

It Bûn fan Fryske Fûgelwachten hat sa'n 3000 neisoargers, dy't ek mei de coronakrisis gewoan it lân yn gean. Kloosterman: "Guon rinne allinnich, mar der binne ek twatallen. Dy rinne no wat fierder út elkoar. Mar it giet wol gewoan troch. Se ha fia de telefoan kontakt mei de boer om te oerlizzen wannear't se it lân yn kinne."

Corona of gjin corona: de neisoarch giet dus gewoan troch. "Dat moat ek wol", fynt Kloosterman. "Wy hâlde al jierren de greidefûgelstân by op basis fan sifers fan ús neisoargers. Dy sifers wurde trochjûn oan sawol de boer as de provinsje. Op basis dêrfan kinne wy sjen hoe't it mei de fûgelsoarten giet." En dat is net altyd posityf nijs, wit ek Kloosterman.

"Mei de skries en de ljip giet it hiel min. We ha ferlet fan wietichheid en biodiversiteit yn blommen en krûden. Wy binne der achter kaam dat in hiel soad piken te min fretten krije. Dat hat te krijen mei de drûchte fan de grûn. As de boer in stik lân omploeget dan sit it fretten hieltyd djipper. Fûgels kinne dêr net mear by."

Om der foar te soargen dat der mear ferskaat oan blommen en krûden op it lân komt, hâldt it Bûn foar Fryske Fûgelwachten ek dit jier wer in kampanje, dêr't se fergees in krûdenryk mingsel fan siedden útdiele.