LIVEBLOG: Nij testsintrum foar soarchpersoniel yn Ljouwert

De Ljouwerter festivals Welcome to the Village en Psy-Fi hâlde hoop op it trochgean fan de festivals dizze simmer. Mojo, de grutste konsertorganisaasje fan ús lân, hat grutte soargen oer festivals. De organisaasje is benaud dat der ek nei 1 juny in grutte kâns is dat grutte eveneminten net troch gean kinne. It bliuwt lykwols ûndúdlik, mar dochs giet Psy-Fi op it stuit noch gewoan troch mei produsearjen, as oft it in edysje wurdt sa as alle jierren.

By Welcome to the Village wachtsje se alle ûntwikkelingen ôf, mar se hawwe der noch wol alle fertrouwen yn. Der hat ek noch gjin inkelde band annulearre.