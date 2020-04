Coronanijs moadei 6 april: Op 'e nij twa stjergefallen yn Fryslân - tal ferstoarne pasjinten is 23

De Fryske sjongeres fermakket âlderen mei har muzyk, se giet by soarchsintra del om te sjongen foar de glêzen. "Dat is in feestje, dy âlde Fryske ferkses. Ik stean yn de tún en de minsken ha de ruten iepen. Minsken sjonge mei, de hannen omheech en krijst in tút troch it rút. Ferskes as Moai sûnder wjergea, it feintsje fan Menaam, it Bûthúsbankje. En dan roppe se: hast it hynder ek by dy? Ja, dat ha ik ek by my. Guon ha de nije cd al. Myn man is myn lûdsman en hy fljocht mei de mobile lûdsynstallaasje om it hûs hinne. It is hiel moai om te dwaan, minsken binne hiel entûsjast, it is krekt of bin ik Máxima."

Har mem (95) wennet yn Talma Hoeve yn Feanwâlden en mist ek it kontakt. Se belje wol alle dagen. Fia it balkon prate se dan. Griet hopet by har mem meikoarten ek te sjongen.