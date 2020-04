Grutskalich testen fan soarchmeiwurkers bûten sikehûzen set útein

Minsken dy't har teste litte kinne, binne bygelyks ferloskundigen, húsdokters en minsken dy't yn de thússoarch, jeugdsoarch, geastlike sûnenssoarch, hendikepte- en âldereinsoarch wurkje. Sy kinne test wurde as se 24 oeren lang klachten ha dy't wize kinne op it coronafirus. Se kinne harren dan troch de húsdokter of bedriuwsdokter trochstjoere litte.

Utslach in dei letter

De GGD'en geane de kommende dagen earst noch út fan op syn meast 100 tests deis. It stribjen is om de útslach in dei nei de ôfname klear te hawwen, seit in wurdfierder fan GGD Nederlân.

Oant no ta waarden wol dokters en ferpleechkundigen yn sikehûzen mei klachten en pasjinten test op it firus. Net al it soarchpersoniel koe test wurde, omdat dêr net genôch kapasiteit foar wie. Dêr kaam krityk op, ûnder oare út de soarchsektor en de Twadde Keamer wei.

17.500 tests deis

Minister Hugo de Jonge sei ôfrûne wike dat it tal tests útwreide wurdt fan 4.000 deis nei goed 17.500 deis. Letter moat it noch mear wurde: 29.000 op in dei. It ministearje sei snein dat der no ekstra testkapasiteit is, mar net presys hoefolle.