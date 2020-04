Ien fraach op Skylge: hoe is it firus hjir kaam?

Hoewol't de eilannen noch lang coronafrij wiene, wie alles wol taret. "Gelukkig hebben we de draaiboeken klaarliggen. We hadden een bewoner met melde klachten. Die is toch getest, omdat coronapatiënten soms ook milde klachten hebben die niet thuis te brengen zijn. We hoopten op loos alarm, maar in ons achterhoofd hielden we er wel rekening mee. Toch schrik je heel erg, als het bericht komt."

Grillich

It giet op himsels net min mei de pasjint, mar Sieben doart dêr noch net bliid mei te wêzen. "De bewoner heeft milde klachten, dus het gaat naar omstandigheden goed. Maar het beeld van corona is heel grillig. Het kan zomaar veranderen, dus we kunnen ook niet zeggen hoe het zich verder gaat ontwikkelen."