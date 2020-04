Folsleine rêst yn de Rysterbosk; gjin problemen mei drokte

"By It Fryske Gea ha we ôfpraat dat we in sinjalearjende funksje ha. Ik sprek minsken oan, ik diel gjin boetes út as se net 1,5 meter ôfstân hâlde. Wol as se de hûn net oan 'e line ha."

Mei de gemeente De Fryske Marren hat It Fryske Gea ôfpraat se de hanthavening ynskeakelje as minsken har echt net oan de foarskriften fan it RIVM hâlde.