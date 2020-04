Dichter en terapeut Abma: "Meitsje it ûnmooglike dilemma mooglik"

Minsken dy't as bern gjin beskûl krigen ha, nimme dat harren hiele libben mei, seit Abma. "It is sa ôfgryslik wichtich foar it lizzen fan boaiem fan it ynlik fan in tatebern. Dat jout foar de rêst fan it libben mear wissichheid, want in folwoeksene is úteinlik ûntstien út it tatebern dat er west hat. It is eins ûnmisber."

It net oanreitsjen wurde hat grutte gefolgen, fertelt Abma. "Dan sjogge jo ek dat minsken dy't dat te min krije, harren iensum ûntwikkelje. Troch de bank nommen kinne je sizze dat by gebrek oan neiens soarget foar wanhoop, ferlittenens, djippe iensumens en mismoed."

Grutte gefolgen

No't troch it coronafirus ôfstân holden wurde moat, soarget dat by in soad minsken foar slimme gefolgen. "Dat jout dy gefoelens fan djippe ferlittenens en grutte eangst, mismoed. Dan kinne je je ek ôffreegje, moatte jo net de mooglikheid kreëarje dat der in romte is wêrby't minsken derfoar kieze om dan mar wat koarter te libjen en toch de neiens te krijen fan de allerneisten?", freget Abma him ôf. "Meitsje dat ûnmooglike dilemma mooglik. Dat streekjen oer de hân, it oankrûpen, dat moat mooglik wêze."

Abma hat in fers skreaun oer de coronatiid mei de titel "kwetsber bliuwe wy".