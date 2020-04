ONS Snits tinkt nei oer frijwillige degradaasje

It amateurfuotbalseizoen is dien, fanwege de coronakrisis. Fuotbalbûn KNVB hat earder sein dat der dit jier net ien degradearret, en net ien promovearret. No blykt der dochs in mooglikheid te wêzen, foar klups dy't frijwillich degradearje wolle.

ONS Snits tink dêr serieus oer nei. Neffens de foarsitter wie der al rekken holden mei degradaasje nei de haadklasse, by it gearstallen fan it alvetal fan takom jier. De begrutting fan de klup wie net ien fan de grutsten, en de foarsitter ferwachtet dat de sponsorbydragen weromrinne sille, troch de krisis.

Dat ONS de degradaasje oanfreegje sil, is noch net wis. Dêr moat binnen ONS earst noch oer oerlein wurde, seit Van der Veen. 'We willen over twee of drie weken een beslissing genomen hebben, over de aanvraag bij de KNVB. Hoe lang die er voor nodig heeft om een beslissing te nemen, dat weet ik niet."