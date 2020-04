GGD: Wer twa minsken ferstoarn oan corona; 14 nije besmettingen

Sneon waard foar it earst in persoan op Skylge posityf test. GGD Fryslân fiert, yn guon gefallen mei de belutsen ynstânsjes, kontaktûndersyk út. Hoewol't it testbelied en mear beskikbere testmiddels mei yngong fan 6 april talitte dat der mear minsken test wurde, wurdt net elkenien mei klachten test. Dit betsjut dat der mear minsken mei it coronafirus binne yn Fryslân as de GGD meldt yn syn update.