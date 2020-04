Stichtingen helpe ûnderdûkoerlibbers mei traumaferwurking

Elisheva van der Hal: "In mijn werk als psychotherapeut kwam ik mensen tegen met psychische problemen die ze zelf niet verbonden aan de oorlog. Wat rust geeft, is dat ze nu weten waar hun stressgevoelens vandaan komen. Bijvoorbeeld dat ze niet mochten huilen in de onderduik, of dat ze opgesloten zaten in een kast of kelder tijdens huiszoekingen. Of dat na de oorlog hun ouders terugkwamen uit de kampen en het kind gehecht was geraakt aan de onderduikouders."

Cohen: "Veel kinderen hebben van alles meegemaakt wat hen niet verteld is, en waar ze dus niet van weten. Met een cliënte heb ik haar archief bij de Commissie voor Oorlogspleegkinderen opgevraagd en we hebben het samen gelezen. Langzaam vielen ontbrekende puzzelstukjes op hun plek en kreeg ze een vollediger levensverhaal."

Van der Hal: "In de psychotherapie gaat het over het accepteren dat je problemen hebt en om het aanpassen aan de omstandigheden. Maar de oorlog accepteren Ach, het is nu eenmaal gebeurd kan eigenlijk niemand. Je moet op één of andere manier de opgekropte rouw over het verlies en de ervaringen verwerken, en kijken of je er een betere plaats voor kunt krijgen. Je gevoelens en je geschiedenis erkennen."