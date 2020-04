Sportkantine Trynwâlden ferkeapet foarried: "Dit makket it ferskil tusken reade en swarte sifers"

Foar sportklups is april meastentiids de drokste moanne fan it jier, mar no leit fansels alles stil. Dat is ek foar sportkantines in strop. Dêrom hawwe ferskillende kantines no har foarried yn de ferkeap set. Sa ek de kantine fan de sportklups Trynwâlden. "Dit kin it ferskil wêze tusken reade sifers en rûnkomme", fertelt foarsitter Jos Ebbers.