LIVEBLOG: Rêstich op de Fryske diken; minsken lykje thús te bliuwen

Cambuur Verbindt komt mei in bysûndere aksje foar minsken dy't har in dizze coronatiden iensum fiele. De maatskiplike stichting fan de Ljouwerter fuotbalklup organisearret nammentlik in belaksje foar âlderein of minsken mei in beheining dy't no minder sosjale kontakten hawwe. En it is net samar in belaksje: it binne de spilers fan Cambuur sels dy't de telefoantsjes plege. "We dachten: wat kunnen wij nou doen voor deze doelgroepen? We laten de spelers hen bellen, zodat er toch wat contactmomenten zijn, voor de afleiding", seit Karin Smit fan Cambuur Verbindt.