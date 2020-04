LIVEBLOG: Earste besmetting op in Frysk Waadeilân

Goeiemoarn en wolkom by dit liveblog fan snein 5 april oer it coronafirus. Dit wie it wichtichste nijs fan sneon.

De earste besmetting op in Frysk Waadeilân is fêststeld op Skylge, it giet om in âldere eilânbewenner;

Boeren riede har ta op in needsenario "waarin het ophalen van alle melk niet langer vanzelfsprekend is";

De kommissaris fan de Kening seit dat de coronakrisis "djippe groeden" lûkt yn de Fryske mienskip;

ONS Snits tinkt serieus nei oer frijwillige degradaasje, no't it fuotbalseizoen hielendal dien is

Der lizze hast 100 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen;

De measte coronapasjinten dy't yn Noard-Nederlân op de IC lizze, komme út oare regio's;

Yn totaal binne der yn Fryslân 19 minsken ferstoarn oan it firus, en 192 minsken binne posityf test;

