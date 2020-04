LIVEBLOG: 86 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen, krekt wat minder as juster

Neffens de lêste sifers binne der yn totaal 86 coronapasjinten opnaam yn de Fryske sikehûzen. Dêrfan lizze der 29 op in intensive care. Op de intensive care is it tal pasjinten lyk oan in dei earder. Bûten de IC is it tal coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen leger: no 57, in dei earder noch 68.

De sifers komme fan it ROAZNN. Dat is it Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland. Net fan alle pasjinten is fêststeld dat se it firus ha, seit it ROAZNN, yn guon gefallen giet it om in fertinking.